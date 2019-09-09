香港特首林鄭月娥雖撤回《逃犯條例》修正案，由於仍有四項未達成，因此民眾8日發起「香港人權與民主祈禱會」遊行，即便結束仍有示威者在街頭聚集，此時天王郭富城開車路過，因此被困在車陣中，讓許多眼尖民眾發現後爭相合照。

根據港媒報導，郭富城昨晚開著藍寶堅尼經過銅鑼灣，因為仍有示威者在街頭聚集，導致交通大打結，此時有人眼尖發現駕駛是郭富城，讓許多人是興奮包圍座車要求合照，並大喊「多謝郭富城支持」，對此郭富城僅開窗禮貌性微笑示意，表示自己是要買尿布恰巧路過，但被問到對示威行動有何想法？他則是低調不願多談，立刻開車離去。

郭富城將於9月13、14日，在台北小巨蛋舉辦睽違７年的演唱會，日前來台開記者會時，聊到2個女兒則露出慈父神情，表示經常在外工作，為了關注女兒，會在住處加裝遠端監視系統，這樣就能看女兒一舉一動，言談流露出滿滿父愛。

(中時電子報)