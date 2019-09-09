太空人9日完成橫掃水手，此戰他們展開今年最無人性的屠殺，水手打者28上27下，若沒有那支陽春炮，就會被太空人「完全比賽」了。太空人剛打完前3局，每一位打者都已經擊出過安打，全場22安、11支二壘打刷新隊史紀錄，終場21－1狠狠羞辱水手。

此役先發投手還是水手的指標性人物「菲力王」賀南德茲(Felix Hernandez)，這位33歲的賽揚獎強投近年急速崩壞，被對手打著玩。「我所有方法都用盡了，但是對太空人犯錯的下場就是挨打。」賀南德茲2局失11分，第3局他一個人都未解決就退場，太空人單局灌進9分。

4局上，菜鳥隆恩(Shed Long)成為水手唯一的救贖，他從寇爾(Gerrit Cole)手中敲出陽春炮，是全隊唯一上壘的人。寇爾沒提防挨了這轟，他8局15K無四死，若非這一轟，他還能挑戰完全比賽。今日美國時間適逢寇爾29歲生日，這場好投也夠他開心慶祝了。

《西雅圖時報》感嘆水手成軍43年從未慘敗至這步田地，總教練瑟維斯(Scott Servais)說：「我們被揍扁了，如此而已。」他歸咎於游擊手迪戈登(Dee Gordon)第2局發生的失誤(被跑2分)，問題是他們全隊都打這麼爛，好意思推給迪戈登嗎。水手本季對戰太空人1勝16敗，成為太空人在美西升空的重要燃料，太空人封王的魔術數字剩下11。

(中時電子報)