網友留言。（摘自批踢踢網頁）

三重大造勢後，今又有最新公布媒體民調，總統蔡英文支持度再攀升，高達44%，而高雄市長韓國瑜則為33%，兩人差距擴大至11個百分點。而如果對戰組合是三腳督狀態，蔡英文也維持領先態勢，看到這份民調的網友，都驚呼他奶奶的，怎麼可能！

據《聯合報》今公布最新2020民調，結果顯示，在藍綠對決下，蔡英文以44%的支持度領先，韓國瑜的33%，若是三方對戰，郭選柯不選，則蔡以33%的支持度贏過郭的27%和韓的26%；若柯選郭不選，蔡支持度為31%，韓國瑜以28%居次，柯文哲僅27%。

不過，這份民調結果出爐，讓批踢踢網友驚喊，怎可能呀！「這是大造勢前的民調 已經不具參考價值了」、「聯合報開始棄韓保郭囉」、「韓100%被棄，因為郭有的韓票很少，韓要搞棄保也搞不到幾票」、「你越黑，我越挺」！

此次民調為《聯合報》於9月5日至7日晚間進行，成功訪問1119位年滿20歲以上的民眾，信心水準為95%，抽樣誤差為正負3.0。

(中時電子報)