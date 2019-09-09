本屆香港小姐前3強都擁高顏值和火辣身材。(圖／翻攝自東網)

2019香港小姐正式出爐，由25歲黃嘉雯奪冠！這屆共有143名佳麗參賽，最終在8日決賽選出3強，分別由黃嘉雯拿下冠軍，亞軍是和天后撞名的王菲，季軍是古佩玲。

本身是模特兒的黃嘉雯，擁有亮麗外型和火辣身材，賽前就備受關注，最後她憑著突出身材、口才及舞藝，打敗23歲王菲奪冠，還被選為「最具體態美佳麗」，而她的驚人家世，也是另一看點，住在市價5千萬港幣（約台幣2億元）的豪宅，但她強調都是自己賺錢，不覺得家世對參賽有幫助，她還有個瑞士籍男友，帥氣長相被封為「翻版雷神」。

黃嘉雯男友和姊姊(圖左)也到場支持。(圖／翻攝自東網)

至於亞軍王菲，因為撞名天后，比賽期間就給大家留下印象，濃眉大眼的甜美外型，加上在決賽的時候，展現無比自信，最後順利拿下亞軍，同時贏得「最上鏡小姐」，被問到沒奪冠會失望嗎？她表示不會，能進10強很開心了，認為自己還不夠自信和淡定，不過她的高顏值仍被大陸網友認為「亞軍更漂亮！」

季軍古佩玲則是參賽以來，就受到廣大網友支持，最後以176萬票被選為「最喜愛香港小姐」，成為本屆黑馬，她坦言自己第一次參選，口條和經驗不足，能得獎很開心，但卻是意料之外。

(中時電子報)