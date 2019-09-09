美軍加州試射飛彈

澳洲和美國有緊密的防務關係，但這並不意味澳洲人會想讓美國在境內部署飛彈，危及和北京的關係。

據《國家利益》（The National Interest）網8日報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與防長雷諾姿（Linda Reynolds）都拒絕美國將目標對準中國大陸的中程飛彈部署在北澳。

就在美國防長艾斯培（Mike Esper）說，美國希望能在亞洲部署中程飛彈後，各方都推測，澳洲可能成為首選。

為了防止核武競賽，美國與蘇聯/俄羅斯1987年原本簽有中程核飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty），禁止射程500至5,500公里的陸基彈道與巡弋飛彈。然而，川普政府以俄羅斯違規為由，已退出條約。

據稱華府退出條約，是由於北京並非中程核飛彈條約的簽約國，手中擁有大批彈道飛彈，因此促使美方想要研發中程飛彈，並部署亞洲。

(中時電子報)