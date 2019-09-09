卵巢癌擁有「寧靜殺手」的稱號，近年高居婦癌死亡率的第一名，而隨著晚婚、少孕的趨勢，卵巢癌近十年發生率更是增加1.1倍。張小姐正是卵巢癌患者，採訪時她正前往醫院回診，擔心她是否病況有異？她爽朗地笑著說：「只是定期回醫院服用標靶藥物而已，在醫院我們才有空好好說。」張小姐回憶起發現罹癌的過程，直呼一切充滿巧合。

「有一天假日我嚴重拉肚子，隨便找了一家附近有營業的診所看醫師，醫師判斷是腸胃型感冒，我正準備走出診間時，突然想起腹部有個十元硬幣大小的腫塊，隨口問醫師這是什麼？」

醫師說應該是婦科問題，立刻幫張小姐開了轉診單，囑咐她要檢查。「後來沒拉肚子，工作也忙，就沒再想這件事。」一周後偶然想起轉診單，當天有空就去大醫院婦產科檢查。

「檢查時我就覺得怪怪的，放射師好像在測量某個東西大小，後來才知道那就是腫瘤。」那天張小姐的先生一起陪著回診，當醫師告知卵巢有惡性腫瘤時，張小姐只是疑惑：「惡性腫瘤就是癌症嗎？」

因為太不真實了，所以反而顯得異常冷靜，張小姐陷入沉默之中，只由先生與醫師討論後續治療。其實先生當時也是強裝鎮定，結束後兩夫妻就這樣一路哭著回家。（記者／張雅淳）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)