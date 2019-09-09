各國模擬路徑顯示，熱帶系統影響台灣的機率低。(翻攝TYPHOON2000)

低壓帶包圍全台防雷雨！東半部.南部雨彈襲。(中視新聞)

週五中秋節到底有沒有颱風來亂？氣象局預報員陳伊秀指出，菲律賓東方海面的低壓預估今天或明天(10日)增強為熱帶性低氣壓，若變熱低壓，就有8、9成機率生成第16號颱風「琵琶」（PEIPAH）。氣象專家吳德榮說，熱帶系統直接影響台灣的機率降低，各國模擬顯示，周日熱帶系統已在台灣東方海面上，其位置、強度不盡相同，離台灣都有一段距離。

預報員陳伊秀說，由於副熱帶高壓增強，今天到周五中秋節(13日)天氣穩定，多雲時晴，山區午後有零星降雨。周六到下周三(18日)低壓帶影響，水氣變多，北部、東部迎風面有短暫陣雨，「不管熱帶系統有沒有過來，中秋連假後兩天水氣比較多」。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說，最新歐洲及美國模式模擬皆顯示，周二至周四，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展。周日的模擬指出，熱帶擾動將到達台灣東方海面上，美國模式預報低壓帶的強度比較強，至於歐洲模式則預測僅是一個大低壓帶，強度不強，但皆離台灣有一段距離。各國模擬路徑也都沒有侵台。

歐洲模式(ECMWF)及美國模式(GFS)，模擬週日的天氣圖顯示，熱帶擾動在台灣東方海面上，其位置、強度不盡相同，離台灣皆尚有一段距離。(圖擷自tropical tidbits)

(中時電子報)