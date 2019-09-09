CTWANT 》殺人焚屍暗藏情愫 錢莊大亨遭滅口內幕

宜蘭壯圍地區日前發生震驚社會的殺人焚屍案，經營地下錢莊的施姓老闆被唐、江、陳3名員工聯合殺害，而兇嫌犯案後竟不當一回事，還冷血的帶著妻子爽嗑海鮮，更在臉書PO文放閃表示要拚「第三胎」，絲毫不見愧疚，殘忍手法和冷血心態令人髮指。

警方調查，犯下這起殘忍殺人焚屍案的是唐世豪（28歲）、江昶濬（27歲）和陳天賜（40歲），3人皆跟隨施男多年，卻因想自立門戶而挪用公款，藉著作假帳累積「創業基金」，但東窗事發就殺害老闆，且在犯案後居然還若無其事的吃喝玩樂。

警方調查，3嫌行兇後，竟還持續到公司上班收款，拿回來的錢卻占為己有，其中陳嫌還在犯案後的第六天牽著妻子逛街買名鞋，開心的上網炫耀，宣告「我老婆要什麼我都給。」「寵妻行徑」贏得眾多朋友讚賞，花用老闆的喪命錢可說是毫無心理陰影。

更誇張的是，陳嫌在犯案後二星期又放上與妻子大啖海鮮的照片，餐桌上滿滿是魚、蝦、貝類和螃蟹，更表示「有拼第三胎的fu」，字句中帶著強烈性暗示，殺人之後仍有心情「做人」。

而在命案爆發前夕，陳嫌還興致勃勃地分享烤肉器具，以及台北國際紋身藝術音樂季的宣傳影片，似乎以為自己還能陪著妻小團員享樂，如今殺人行徑曝光，看來中秋節只能在牢裡度過。（記者／陳柔瑜、陳昭文）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)