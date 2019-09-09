CTWANT 》殺人焚屍暗藏情愫 錢莊大亨遭滅口內幕

過去曾在馬雷蒙舞群中擔任舞者的男子施政雄，離開舞群轉行成為新北市「錢莊大亨」，放款在外的金額逾億元，因而聘請5名員工幫忙，他6月時發現唐、江、陳3名小弟作假帳挪用近百萬元公款，在質問時竟遭殺害，還被載到宜蘭壯圍焚屍掩埋，全案直到9月5日才露出曙光，破案原因據傳是施男與江嫌暗藏情愫，江嫌因受不了良心譴責而坦承犯行。

9月5日清晨，向來純樸的宜蘭壯圍地區突然湧入大批警察，警察還帶著開挖機具聚集，敲打動工數小時後，終於發現骨骸殘存痕跡，讓被埋在地下2個多月的新北市錢莊大亨施政雄重見天日。

施政雄被挖出時，原先帥氣斯文的模樣只剩下小塊骸骨和骨灰，明顯經過焚燒，燒不盡的骨頭還被敲擊打碎，完全看不出其生前模樣，手段極其殘忍，且是施男平時照顧有加的唐世豪（28歲）、江昶濬（27歲）、陳天賜（40歲）3名員工狠下毒手，埋屍處就是江嫌老家，連江嫌祖父都瞠目結舌，不敢相信孫子會犯下滔天大罪。

據了解，施男外表斯文帥氣，雖已過了知天命的50歲，但穿著打扮年輕時尚，平日更注重健身保養，外表看起來仍像30出頭的年輕人，拍照還喜歡用濾鏡，看的出來十分重視自身形象，但集高富帥於一身的施男至今未婚，也讓鄰居議論紛紛。

施男鄰居私下透露，施男平時為人低調客氣，鄰居只知道他十分疼愛自己狗兒，總是會定時帶愛犬上廁所散步，但施男行為舉止斯文秀氣，也讓鄰居猜測他的性向。

專案小組成員透露，在應訊期間，唐陳2人態度執拗堅持不認涉案，只有江嫌坐立難安，數度欲言又止，看的出來對於殺害老闆十分愧疚，警方突破其心防後，他便坦承犯行，且不排除江嫌與施男因暗藏情愫，但江嫌一時衝動而下手殺害，終因受不了良心譴責而坦承一切。（記者／陳柔瑜、陳昭文）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)