國民黨總統提名人韓國瑜近日民調下滑，又面臨鴻海創辦人郭台銘可能參選分裂國民黨的情況，昨在新北市三重區的幸福水漾公園舉辦造勢晚會，仍有從全台各地趕來的韓粉力挺，主辦單位指出，昨晚湧入超過35萬人。對此，自由作家洛杉基認為，除了對韓黑感到不屑外，也表示不會再浪費時間多看郭台銘一眼，他看完造勢後總結為「隨他去吧」。

韓國瑜昨一登場，現場氣氛炒到最高點，身穿國旗圖騰上衣，手持國旗的韓粉，在台上主持人的帶領下，高喊「韓國瑜凍蒜」、「總統好」的口號。韓國瑜也在現場提出他的四個理念，分別是捍衛中華民國、熱愛中華文化、堅持自由民主，以及莫忘世上苦人多。他說，2020年是中華民國的生死保衛戰，如果國民黨輸掉，民進黨繼續執政，中華民國就有可能亡國。

洛杉基在臉書指出，韓國瑜昨天的造勢大會給了韓粉極大的鼓勵與提醒。他認為，除了對黑韓產業鏈中的黑名嘴表示「TNND」不屑之外，也要對果凍說一聲「我不會再浪費時間去多看郭董一眼、多說一句話，他不值得我們再為他浪費時間！」他也表示，看完造勢大會後，他的結論是：隨他去吧！

網友紛紛附和表示「這場造勢活動，宣判郭死刑」、「TNND的隨他們去無下限的缺德」、「民調數字是在自慰的欺騙，真正的民意，在韓國瑜的造勢場合充分展現」、「這才是真民調」。

(中時電子報)