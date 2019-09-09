近年來侵襲日本東京地區威力最強之一的颱風「法西」今晨在東京以東的千葉市登陸，帶來破紀錄的強風豪雨，造成大約45萬戶停電，陸空交通大亂。

NHK日本國際傳媒報導，日本氣象廳表示，法西約在今天清晨5時登陸千葉縣千葉市，最大陣風時速207公里，為當地測得歷來最強紀錄。

根據東京電力公司統計，截至清晨4時約有45萬戶停電。颱風也造成區域交通嚴重中斷。

JR東日本公司表示，取消上午8時前晨間服務。小田急電鐵、京濱急行電鐵及京王電鐵等主要營運商也表示將延後首批班次。

JR東海和JR東日本都已暫停今天清晨前的新幹線子彈列車服務。

東京地區的機場已有100多個航班取消。

豪雨料將持續一段時間。由於擔心有土石流的危險，有關當局已對東京以南的神奈川縣鎌倉市約3000人發布疏散令，不過目前沒有傳出重大災情。

神奈川縣、靜岡縣和東京都部分地區已有約39萬人接獲避難勸告。

截至今晨未傳出人員死亡，僅有數起輕傷消息。

法西移動速度相當快，預料在今天中午前出海，不過風勢料將持續一陣子。

(中央社)