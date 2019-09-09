在法國尼斯舉行的2019年70.3半程鐵人三項世界錦標賽，來自挪威的23歲選手伊登（Gustav Iden）以總成績3小時52分35秒奪冠，贏得個人生涯第一座大賽冠軍，而他衝向終點線時，頭上那頂繡有「埔鹽順澤宮」的帽子，意外成為焦點。

賽事直播的留言中，有網友透露伊登這頂帽子的由來，是他幾周之前到日本東京參加測試賽時在街上撿到的，當時伊登心想或許這頂帽子會帶來好運，就留在身邊，並戴著帽子參加這場測試賽、獲得第四名成績。

來到了更大的舞台，伊登在70.3半程鐵人三項世界錦標賽，分別在1.9公里的游泳以23分55秒完成，90公里的自行車以2小時17分25秒結束，以及21.1公里馬拉松以1小時08分10完成，總成績3小時52分35技壓兩屆奧運金牌布朗利（Alistair Brownlee）等好手，成為了世界冠軍，布朗利則屈居亞軍。

賽後伊登說：「感覺太美妙了！賽前我還在Instagram開玩笑自己就是去享受比賽，能在這裡成為世界冠軍很不可思議、太神奇了。比賽中我只想著維持在領先群，在下坡段找機會再衝刺，不過比賽中我也臨機應變改變策略。」

伊登補充，擁有世界冠軍封號非常驚奇，自己現在也會把注意力放在明年東京奧運，「我想好好從事鐵人運動，還要很努力、很努力地去為有朝一日在鐵人三項國際賽最高殿堂Kona鐵人世界錦標賽贏得冠軍奮戰。

伊登這次比賽奪冠，不只實力被看見，頭上這頂彰化埔鹽順澤宮的帽子，也受到台灣網友注意，分享在社群媒體，有人以為是改圖，也有人說這是另類台灣之光，也有人認為應該提醒伊登來還願。

(中時電子報)