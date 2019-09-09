中秋提早到來，一年一度百貨周年慶也提早登場，今年在普遍景氣預估不樂觀下，業者在買千送百之外，為推升大單買氣，針對單筆高額消費都祭出特別的滿額禮，其中大魯閣新時代購物中心，911周年慶檔期開打首日端出「貴婦專屬奢華新感受」，化妝保養品單筆滿15000，免費光療美甲、甜點饗宴與魔術表演。

大魯閣新時代雖然化妝品品牌沒有其他百貨專櫃多，但資生堂、佳麗寶等一線化妝品該有的都有，因而這次周年慶除化妝品在買2000送200外，11日周年慶首日於1樓化妝品專櫃單筆消費滿$15000，即可進入VIP尊榮級服務專屬空間，現場限額提供60名消費者體驗手部單色光療美甲服務，以及人氣咖啡廳「成真咖啡」的甜點午茶饗宴，還有型男魔術師精彩桌邊表演秀！

大魯閣新時代購物中心此次購物節從11日到10月6日，期間，首十日全館滿3000送300，首五日再加送100元美食券！內睡衣滿2000送200，卡友滿萬再送電影票，滿3萬再加送1000!還有來自北歐瑞典的MOZ sweden可愛麋鹿大容量旅行盥洗包、零錢包等超可愛來店禮，限量家居好禮陶瓷保鮮碗、保溫杯、抱枕坐墊組和造型踏墊與衣物收納籃等滿額禮。

(中時 )