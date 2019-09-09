去年六月，屏東潮州發生兩派人馬為了女友遭辱，雙方在臉書互嗆，相約談判尋仇時卻誤認當時正準備收假回營的的海陸上兵何勝文為仇家，導致何員遭誤殺。曾在高雄市教泰拳的主嫌王念平，經羈押4個多月，去年10月40萬元交保，但地院開庭屢傳不到，懷疑王嫌棄保潛逃，目前已發布通緝。

警方調查，鄞姓男子去年6月不滿李姓女友提議分手，憤而毆傷李女並強拍裸照，李女閨蜜許女知道後，到鄞男臉書留言指責，遭鄞反嗆「破麻」，許女男友王念平為挺女友，也加入戰局，雙方在網路上開戰。

鄞、王互嗆後，相約6月2日凌晨1點到潮州延平路中油加油站拚輸贏。鄞男率20多人持棍棒到場卻未見王男，只見1輛由林姓男子駕駛的白色賓士車共4人出現在現場，於是不由分說一陣猛打，敲破車窗，拖人出來狂毆，造成一重傷兩輕傷。

王念平得知此事，再約鄞同日凌晨3時許到延平路的亞柏加油站繼續輸贏，但鄞男卻落跑未露面，當時王男一方見到在海軍陸戰隊服役，正要收家返營的上兵何勝文駕車駛離加油站，誤認是鄞男的車，立即前後包抄，並朝何員開槍，導致何男遭近距離槍擊，傷重不治。

案發後，警方陸續帶回22名涉案人問訊，將鄞嫌8人依傷害致死罪嫌送辦，另王嫌14人依殺人罪嫌送辦。

屏東地院將王嫌羈押四個月後，去年10月裁定40萬元交保，限制出境、出海及住居。但事後地院開庭卻屢傳不到，經警方拘提也四處尋無人，因此認定王念平棄保潛逃，除沒收40萬元保釋金，也已對他發布通緝。

(中時電子報)