廚房幾十年沒清，該從何清掃起來？一名女網友在臉書上貼出兩張照片指出，婆家的廚房沒有整理過，所有東西都附著陳年油垢，想清理卻又不知該如何下手，因此希望有網友能幫忙，但底下的網友看到照片後都崩潰不已，趕緊要原PO全部丟掉！

原PO在臉書專頁《爆系知識家》貼出婆家廚房照片表示，為了小孩的衛生問題想把整個幾十年未清理過的廚房清理一下，但實在毫無頭緒，因為婆家非常節儉，整個打掉不可能，只能用清理的，想要詢問流理台、桌子該用什麼刷才行。但從原PO張貼的照片可以看到，無論是牆壁、流理台，甚至連電子鍋、調味罐都附著的陳年油垢，非常驚人。

底下網友看到照片後紛紛直呼，「真的全丟啦，你要擦到死喔」、「真的全丟了吧，然後廚房大刷特刷，這廚房煮出來的東西我不敢吃」、「先找清潔公司，請對方準備一台垃圾子車，所有能移動的東西全部放進垃圾子車就完成80%了」。

這個廚房照讓網友驚訝不已。（摘自臉書《爆系知識家》）

女網友上網求助如何清理。（摘自臉書《爆系知識家》）

(中時電子報)