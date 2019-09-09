國民黨2020總統提名人韓國瑜昨在三重舉辦大造勢，吸引數十萬支持者到場力挺。而在活動後台，有個嬌小的身軀在後台穿梭，曾幫韓國瑜在競選高雄市長經營社群平台的韓小編許又宣短暫返台，受訪時就對韓國瑜的9月首場三重大造勢，表達看法。

許右宣昨接受港媒《中評社》專訪表示，因發言人何庭歡出國，所以她回來代班一下，10月初還是要回去瑞士讀書。

至於這次會來幫忙韓國瑜的感想？許右宣說，因為這次打的是大選，所以很多細節，在跟各地方配合上，和之前的市長選舉完全不一樣，因此在各種聯繫上要更緊密更順暢才行。

而這場造勢有像去年韓國瑜的造勢感覺嗎？許右宣說，大家都蠻熱情的，有人說這熱度像選戰後期才會出來的氣勢，當然韓團隊這邊對於這場造勢也是會緊張，但的確有去年那感覺。

「這次回來有覺得韓國瑜不一樣嗎？」，許右宣說，「感覺韓國瑜經歷了比較多，所以想法也會有更多深層不一樣的內容」。對於常被黑，許右宣表示，有時候韓本意不是那樣，但韓的個性是如此，不太了解他的人就會誤解，還是希望大家可以更了解他這個人。

(中時電子報)