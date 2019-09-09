郭台銘臉書。(摘自郭台銘臉書)

U18世界盃棒球賽8日舉行冠軍戰，台灣隊以2比1擊潰美國隊，獲得世界冠軍，消息傳來，舉國歡騰！而鴻海創辦人郭台銘也在臉書發文道賀，但在最後的主題標籤，郭台銘特意寫上「拚場不如拚世界冠軍」這句話，遭外界解讀是在暗酸國民黨高雄市長韓國瑜。

台灣隊獲得第29屆U18世界盃棒球賽冠軍，郭台銘於臉書發文表示，這是中華隊繼1983年、2010年後的第三次奪冠，恭喜辛苦的選手們及周宗志總教練，成功終結美國挑戰五連霸之路，完成站在世界頂峰的夢想。

郭台銘更表示，無論你來自何方，心裡有沒有顏色，只要在棒球場上，我們都唯一支持“中華隊”🇹🇼。棒球為何是我們的國球，是因為它凝聚起國人的情感，伴隨我們走過那風雨飄搖的年代。熬夜在電視機前吶喊，是全國同胞共同的記憶。感謝這群年輕人，再次為中華隊締造佳績，再次給台灣人滿滿的感動。加油！你們是最棒的！

不過發文祝賀完後，郭台銘的主題標籤卻又特意留下這句，「拚場不如拚世界冠軍」遭外界解讀在暗酸在三重辦造勢的韓國瑜。不過，這樣做法，讓批踢踢網友認為郭此舉有失風度，感覺就是輸不起。

(中時電子報)