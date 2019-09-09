副市長楊瓊瓔欣賞搖滾台中主舞台「脫拉庫」的精彩演出，隨著音樂節奏搖擺身體。(台中市政府新聞局提供／陳世宗台中傳真)j

讓搖滾台中成為年輕樂團的最佳舞台！「2019搖滾台中」連續兩天在文心森林公園暨圓滿戶外劇場登場，8日由「老破麻」、「TRASH」、「海克力斯」、「美秀集團」、「脫拉庫」、「宇宙人」等堅強卡司接力演出，最後壓軸場將由「八三夭」樂團熱力開唱，為活動畫下完美句點；期間也舉辦「搖滾奶爸」講座，市府新聞局長吳皇昇出席與樂團音樂人分享對談，強調搖滾台中不只是一次性的活動，更加入人才培育及鼓勵台中在地樂團活動，打造年輕樂團展現自己的最佳舞台。

昨天傍晚在搖滾英雄舞台，舉行「搖滾奶爸」講座，由浮現音樂創辦人老諾、迴響創辦人Yuki、兩棲人主唱殺手良、台青蕉主唱老王分享他們有了孩子後生活與心境的轉變，吳皇昇到場分享對於搖滾台中的願景與期望。

台青蕉主唱老王表示，演出前其實還在換小朋友的尿布，很幸運有太太的支持，讓他能持續玩團，他3歲的孩子每晚都會聽一首歌，甚至在床上唱唱跳跳開小型演唱會，音樂成為生活中不可或缺的一部分。

迴響創辦人Yuki也說，自從團員有孩子後，就不會像過去一樣夜練，變成早上練團，同時每周也會有固定的家庭日，與孩子相處；兩棲人主唱殺手良則認為，玩團的狀態很重要，在創作時可以抒發情緒，心境會很年輕，較易與孩子相處。

吳皇昇表示，搖滾台中不只是一次性的活動，希望成為年輕樂團展現自己的舞台，今年不但舉辦「青春成發」系列活動，並規劃錄製數位合輯及在搖滾台中舞台展演，努力達成人才培育及鼓勵台中在地樂團，盼讓更多熱愛音樂的年輕人實現夢想。

(中時 )