大陸男籃昨晚在世界盃排名賽不敵奈及利亞，無法直接取得明年東京奧運門票，對此，大陸籃協主席姚明在受訪時表示，對於這次的慘敗愧對了國人的期盼，將會扛起所有責任。

大陸此次身為主辦國，在分組抽籤的時候已佔盡了地利之便，將自己排在和象牙海岸、波蘭與委內瑞拉同組，原本被預估有很大的機率闖進16強，進而直接拿到東奧入場券，沒想到小組預賽先擊敗象牙海岸，隨即連續敗給波蘭和委內瑞拉，先被止步於16強門外。

緊接著在17-32的排名賽險勝韓國，昨晚不敵奈及利亞，而與大陸爭奪東奧門票的伊朗則在排名賽先後安哥拉和菲律賓，雙方戰績相同，在比較得失分之後，伊朗拿下東奧門票，大陸飲恨出局，只能在明年的最終資格賽爭取出線機會。

在天時地利人和都齊聚的情況下大陸依舊打出讓人失望的成績，對此姚明決定負起所有責任。姚明說，「這次世界盃全國人民抱持著高度期盼，但我們沒有打出預期的目標，我會負起失敗責任，接下來還有明年2月亞洲區資格賽以及6月的最終資格賽，我們還有機會，絕不放棄。」

大陸球迷對於這次國家隊的慘敗將大部分責任歸咎於總教練李楠的身上，認為他組隊的時候就出現重大瑕疵，比賽期間調度太過保守，下台聲浪日漸高漲。姚明表示，教練團已經用盡了努力，雖然全隊有不少問題，但不是教練團能夠解決的。

(中時電子報)