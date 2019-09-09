一名剛滿18歲吳姓現役軍人，利用與13歲乾妹妹小芬（化名）獨處機會，說完「哥哥抱一下」後，開始對乾妹妹毛手毛腳，甚至強摸下體1、2分鐘，雖吳男事後多次對小芬及其父母道歉，仍被台南高分院法官依對未滿14歲少女強制性交罪，判刑3年7月。

小芬證稱，她有推開他的手，好像有跟他說不要，剛開始就傻掉了，不知道自己頭腦在想什麼，到後面才把他推開。吳男辯稱，因為乾妹妹當下並未反抗，也未明確拒絕，誤以為她同意。

法官問吳男：「你承認把手伸進小芬的褲子，.為何後來停止伸出來？」。吳男回：「因為我當下意識到我自己的錯誤了。」。

法官最後認為，吳男利用小芬對他的信任，違反其意願強制性交，導致她的身心受有侵害。但事後已積極達成調解與屢行賠償，同時多次向小芬及其父母道歉，並獲其母更同意予以緩刑，因此判3年7月。

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(中時電子報)