國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重區舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，前總統馬英九到場站台助講。不過，馬英九助講演說十分長，因韓國瑜即將上台，與還有表演等因素，被迫中斷，台上馬英九一臉尷尬。國民黨草協聯盟發起人李正皓列出這其中的種種問題點，認為藍營大團結還有得等!

前總統馬英九昨晚出席韓國瑜新北造勢幫忙助講，卻被誤解、被噓下台。國民黨草協聯盟發起人李正皓問，馬英九總統在韓國瑜的造勢場合發生了什麼事？為什麼馬英九致詞到一半時韓國瑜會突然進場，導致馬英九的致詞因韓粉的躁動硬生生被切斷？韓國瑜競選辦公室跟馬辦的聯繫窗口是誰？中間發生了什麼問題？

李正皓說，上述這些問題他也很好奇，以下是他了解到的事實。

問題一：韓國瑜競選辦公室跟馬辦的聯繫窗口是誰？潘恒旭（有點意外又不太意外的答案）。

問題二：韓國瑜競選辦公室跟馬辦原本溝通的流程為何？吳敦義先致詞，同時間韓國瑜由後台進場，此時馬英九、吳敦義、韓國瑜三人同台。七點二十分輪馬英九致詞，之後進行國民黨新北立委候選人介紹，而韓國瑜在七點五十分進行致詞。

問題三：實際馬、吳、韓三人到場時間為何？晚間七點零五分，吳敦義到；七點十分，馬英九到，準時。

問題四：實際馬、吳二人上台致詞時間為何？韓國瑜因不明原因遲遲未到場，馬、吳二人上場致詞時間不斷被延後。直到八點十五，馬、吳二人等待韓國瑜超過一小時後，主辦單位才請吳敦義上台致詞。八點二十五輪馬英九致詞時，約在八點三十分韓國瑜才突然到場。

問題五：馬辦與韓國瑜競選辦公室在事先聯繫時，是否有確認韓國瑜進場方式與時間？韓國瑜競選辦公室向馬辦明確表示，韓是從後台進出、沒有大進場，進出時不會影響台上致詞之人。但韓國瑜於八點三十分到場時，並非如約定從後台進場，而是從人群中走過，韓粉開始鼓譟，馬英九被主持人請下台。

李正皓附上一個Youtube影片，並說兩小時五十分處為韓國瑜進場空拍畫面，此時韓粉開始躁動，而主持人亦開始打斷馬英九致詞，將馬英九請離開舞台，但隨後馬英九與韓國瑜重新上台時，馬英九還是有風度的拉起韓國瑜的手高喊「凍蒜」。

李正皓問，明明說好七點二十馬英九致詞時，馬、吳、韓三人同台。為什麼最後韓國瑜遲到一個多小時？明明說好馬英九致詞時韓國瑜已經到現場，會與馬英九同台。為什麼最後是馬英九獨自致詞？明明說好韓國瑜進場時會從後台進場，不會影響到台上致詞之人。為什麼最後韓國瑜會在馬英九致詞時進場，並且引起韓粉的躁動，直接導致馬英九的致詞被迫中斷？

李正皓最後說，這一切的狀況是不是似曾相似？客人依約定準時到場、活動內容與形式卻臨時一改再改，而最後所有的風險與狀況全部由客人承擔，今天的事件根本就是韓國瑜會見日本學者的翻版。至於藍營能不能大團結？依照今天的狀況，恐怕還有得等了

(中時電子報)