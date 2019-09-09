貓貓狗狗己是許多人家中重要成員，為此〈寵膳食堂〉今年特別針對毛小孩設計推出鮮食月餅。（圖／寵膳食堂）

貓貓狗狗也要過中秋！為讓毛孩們也能感受佳節氣氛，享受營養無負擔的美味，寵物鮮食品牌《寵膳食堂》創市場見例特別為毛小孩研發設計推出了「鹿」、「雞」、「鮭」、「牛」等4款，以天然食材、無添加物、無調味、營養均衡的「寵物月餅」，讓家有毛孩的毛爸毛媽可以與家中重要成員一起快樂過節。

中華民國寵物食品及用品公會調查，國內寵物經濟規模早已超過500億元，其中約有一半的金額是花費在毛小孩的「飲食」中。另據財政部關務署所公布的供貓狗零售用的食品進口數據中發現，我國近5年供貓狗零售用之進口食品金額逐年增加，2017年度成長率達8％，可見主人為了讓寵物活得更健康，嚴格把關飼料食品的品質，即使需要花費更多也寧可選擇健康放心且經過認證的進口食品。

當「寵物變成小孩，飼主變成父母」時，毛爸媽們關心的不僅是毛小孩有沒有吃飽、睡飽，更加在乎毛小孩們能與飼主一起健康變老，因此愈來愈多毛孩爸媽們選購鮮食取代傳統飼料，甚至親自下廚做餐。 如今《寵膳食堂》推出鮮食「寵物月餅」，則解決了毛爸毛媽自己動手做的麻煩。

「鮮食毛孩月餅」標榜以天然食材、無添加物、無調味，且營養均衡。（圖／寵膳食堂）

《寵膳食堂》專為毛孩設計的鮮食月餅，標榜是請到營養師與寵物鮮食專家，依據毛小孩們健康飲食架構與簡約自然的飲食風格為靈感，設計出鹿肉、雞肉、牛肉、鮭魚四種富含肉汁的內餡。其中，「鹿」是以低膽固醇、養肝補血的鹿肉，搭配綠藻粉、多種氨基酸、礦物質等。「雞」則是特選雞肉加入幫助排毒、抗衰老的紅麴。

而「鮭」則選用專業去刺去皮的鮭魚菲力，油脂均勻、口感鮮甜，富含的Omega-3能保健心臟、增亮毛髮。至於「牛」則是以紐澳牛肉與紫高麗菜混合，強健肌肉、脾胃，補充平時難攝取到的維生素C、V、E、D等。

《寵膳食堂》表示，4款肉餡都包入高蛋白、低脂肪的鱉蛋，取代高熱量、高膽固醇的鴨蛋黃。至於月餅外皮，則《寵膳食堂》捨棄毛小孩難消化、易敏感的傳統油酥皮，改以深受毛小孩喜愛、口感清甜的馬鈴薯、紫地瓜等高纖食材取代。製程完全比照人食等級標準，符合CAS或HACCP認證。

除健康安全認證外，《寵膳食堂》更邀請多名萌寵試吃員，為4款寵物中秋鮮食月餅進行美味評分。試吃現場只要寵物月餅一現身，毛小孩立刻施展出秒殺掃盤絕技，就連平日氣質優雅的傲嬌公主貓，也不顧形象喵喵呼喚下一盤，直接給出5顆肉球認證，美味程度讓毛孩無法抵擋。

《寵膳食堂》中秋鮮食月餅「牛」、「鮭」、「鹿」、「雞」，售價580元（四顆／組）；「四喜」組，售價620元（四種口味各一顆）；請上《寵膳食堂》臉書粉絲團選購即可。

毛孩鮮食月餅「鹿」，是以低膽固醇、養肝補血的鹿肉，搭配綠藻粉、多種氨基酸、礦物質等。（圖／寵膳食堂）

國內寵物經濟規模早已超過500億元，其中約有一半的金額是花費在毛小孩的「飲食」中。（圖／寵膳食堂）

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