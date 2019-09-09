前總統陳水扁8日出席台灣國13週年餐會，打破中監「4不原則」，上台致詞為「一邊一國行動黨」拉票，遭質疑違反保外就醫規定，一邊一國今天發表聲明，強調陳水扁依法當然可以從事政治活動。主治醫師陳順勝也說明「鼓勵陳總統演說是職能治療所需」。

陳水扁昨天公開致詞，談話內容涉及政治，綠黨在臉書中指控，陳水扁公然拉票，「不回監服刑合理嗎？」要求法務部立即成立專案小組調查，必要時應要求前總統陳水扁立即回監服刑。

一邊一國行動黨今天發表聲明，強調陳水扁「依法當然可以從事政治活動!」聲明中表示，每回陳總統與支持者之餐敘，法務部與矯正署都會透過台中監獄，開出「數不」條件。

但是，監獄行刑法施行細則第73條第五項保證書記載保證人應注意之左列事項，並無直接約束保外就醫受刑人生活之約束，僅在保外醫治受刑人管理規則第三條第六款，除維持日常生活及職業所必需外，未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關之活動。

因此，一邊一國認為，陳水扁保外醫治是可以「維持日常生活及職業所必需」之活動，而全台灣的人都知道，陳的職業就是「政治」，「演講」就是他從事政治功能最重要的工作與溝通方式。

聲明中表示，為了禁止陳水扁保外就醫後接受媒體採訪、談政治或演講，但找不到法律依據下，法務部就要求陳在保外就醫時簽切結書。學過基本倫理學的人都知道，矯正署所屬監獄不應該要求受刑人簽立任何切結書，因爲從屬關係無法確定受刑人的自主權，亦即無法排除威脅、脅迫、利誘情況；在監獄中也無法證明出自其自由意志。自始至終，中監就不該要求「受刑」中的陳水扁在保外就醫前，簽訂法律規定以外的任何切結。

至於「政治」是一項職業，從陳水扁當立法委員開始，歷經台北市長與總統，他的工作就是「政治」。陳水扁此生除了第一本與曾繁蓉合作的刑案小說「穿過生死線」外，其他所有著作都與政治有關。

聲明中認為，既然政治是陳水扁的專業，他以此為職業，基於為「維持日常生活及職業所必需」，為什麼陳保外醫治期間不能演講、不能談政治及不能接受媒體採訪；又為什麼他的主治醫師不能獨立醫療，並安排這些職能行程，協助恢復他的腦部職場功能？

主治醫師陳順勝也說明，鼓勵陳水扁演說是職能治療所需。陳之所以可以進步，是因為加強其了職業本行之職能功能與自信。

(工商 )