35歲的王姓男子，8日深夜22時許，駕駛自小客車由西屯路方向，沿環中路快車道要直行漢翔路，往中清路方向行駛；該車直行過路口時，車前頭與同方向行駛慢車道，由37歲吳姓男子駕駛的自小客車，欲左轉漢翔路往西林巷方向行駛，兩車發生碰撞的意外。

警方指出，車禍發生時，造成吳男自小客車左後車身受損，及王男自小客車前車頭受損，並造成吳男車上26歲的林女身體受到挫傷等；吳男及王男兩人呼氣酒測值為0 mg／L，真正肇事原因及善後事宜？正由警方調查處理中。

(中時 )