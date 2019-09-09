兩車碰撞 1女乘客挫傷 09:452019/09/09 中時 陳世宗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市環中路與漢翔路口，昨晚發生兩車碰撞的意外。（陳世宗翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 35歲的王姓男子，8日深夜22時許，駕駛自小客車由西屯路方向，沿環中路快車道要直行漢翔路，往中清路方向行駛；該車直行過路口時，車前頭與同方向行駛慢車道，由37歲吳姓男子駕駛的自小客車，欲左轉漢翔路往西林巷方向行駛，兩車發生碰撞的意外。 警方指出，車禍發生時，造成吳男自小客車左後車身受損，及王男自小客車前車頭受損，並造成吳男車上26歲的林女身體受到挫傷等；吳男及王男兩人呼氣酒測值為0 mg／L，真正肇事原因及善後事宜？正由警方調查處理中。 (中時 ) #自小客車 #小客車 #客車 #方向 #行駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 交通部衝2030全面電動大客車 1.7萬輛待汰換 16:522019/09/05 生活 台74自小客車撞分隔島起火 駕駛成焦屍 09:062019/09/06 社會 三軍士官學校聯合開學 蔡英文提改革五方向 10:432019/09/06 政治 小客車路中拋錨 警推車助解危 13:512019/09/06 社會 中秋連假出遊 行駛國3這個路段易塞 20:142019/09/06 生活 不爽沒打方向燈 早餐店老闆暴打駕駛 13:522019/09/07 社會 香港更應改向行駛了 04:092019/09/08 論壇廣場 李鎮宇專欄－全球供應鏈應對中美貿易戰的轉進方向 04:092019/09/08 財經要聞 郭台銘「朝參選方向準備」韓再呼籲團結 13:482019/09/08 政治 社會熱門新聞 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 兇手攜妻嗑海鮮買名牌 殺完老闆拚做人 - 社會 恐怖！網友求解碧潭意外頻傳 答案背脊涼 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 中鋼為何賣月餅 他咬一口懵了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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