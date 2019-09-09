行政院政務委員唐鳳在臉書貼出「蘋果專欄」內容，其中主要內容是「國發會公共政策網路參與平台，針對「開放山林，有效管理」、「資訊透明，簡化申請」、「設施服務，便民取向」、「登山教育，落實普及」及「責任承擔，觀念傳播」登山政策等五大主軸，希望徵詢民眾的意見，讓未來台灣登山政策，來自政府與民眾協力共創的結晶。

唐鳳表示，很多朋友或許還不知道，台灣3000公尺以上的高山多達2百餘座，而國土面積是台灣10倍的日本，卻僅有10餘座。再加上台灣位處亞熱帶，過去數百年來的歷史發展，又在山林間留下了諸多人文景緻。在天時、地利與人和的相互加乘下，台灣的山林不論在健行、攀岩、溯溪、露營、賞鳥、教學等各領域，都擁有極為豐富的底蘊與資源，等待國人與世界各地的遊客探尋體驗。

唐鳳在臉書提及，過去很長一段時間，基於安全管制等考量，許多台灣的山林都受到不同程度的封鎖與限制，讓山友們不得其門而入。然而，在行政院長蘇貞昌的指導，以及張景森政務委員的協調下，行政院已通盤檢討內政部、農委會、國防部等單位的山林管制措施，希望能夠全面大幅鬆綁，在守護生態永續的前提下，提供更多親近山林的機會。

唐鳳說，政府也揚棄過去制定山林政策時閉門造車的作法，不會只坐在冷氣房裡去想山裡的事，而是在國發會公共政策網路參與平台（Join）「眾開講」專區，開設「『登山活動管理事宜』，歡迎您提供建議與看法」，公開向全民徵求針對山林政策的批評指教。

她表示，這次的全民開講，分成五大主題，分別是「開放山林，有效管理」；「資訊透明，簡化申請」；「設施服務，便民取向」；「登山教育，落實普及」與「責任承擔，觀念傳播」。開放討論的內容，從登山前的觀念宣導、責任釐清，到入山前的管制鬆綁、申請流程再設計，再到入山後的山屋整建、通訊基地台增設等，可以說是包含了山林活動的各種面向，值得大家一同集思廣益。

網友在平台上可針對五大主題提出個人意見，像是路牌顏色、要不要蓋山屋等等，其他民眾可表達贊成與否，唐鳳說，只要花幾秒鐘的時間，即可針對他人的意見選擇「贊成」或「反對」，來表達個人對山林政策的立場，也歡迎進一步分享自己的創新建言。

唐鳳說，這項「眾開講」預計在9月30日截止，隨後，相關部會將依權責範圍，逐一審視所有的留言，具體討論如何參採「贊成」比率最高的建議。換句話說，引起眾人共鳴的留言，將會成為台灣山林政策的一部分，造福無數山友。

(中時 )