林國慶（前）到嘉義地檢署遞狀告發陳明文涉嫌貪汙、洗錢防制等罪。（廖素慧攝）

王金山（右）送「正義之劍」，由嘉檢書記官長林合接見。（廖素慧攝）

民進黨立委、英派大將陳明文在高鐵失而復得300萬疑案，擬參選嘉義縣山區的前立委林國慶、王金山、簡明廉等「在野力量」，9日不約而同到嘉義地檢署，林國慶告發陳明文貪汙、洗錢防制、違反稅捐法等，王金山訴求「檢察官硬起來，勿枉勿縱」。

林國慶說，陳明文在高鐵丟失300萬又找回來，他來告發陳明文涉嫌貪汙治罪條例、洗錢防制法、違反稅捐法等罪，要求高鐵要保全證據，國人在意的不是錢的用途，而是「錢的來源」，來源不明罪是如何領、在哪裡領，包含月台、買票等場所的影像都保全起來，交由檢方調查處理，讓國人了解事實真相。

表態參選山區立委的前民進黨籍縣議員王金山說，陳明文的300萬案，嘉義地檢署已分案，希望檢方以公開抽籤分案的方式來分案調查，並將「正義之劍」送檢察官，希望檢察官「力排政治壓力，勿枉勿縱」。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊說，依署內分案規定於4日分他字案，由肅貪專組檢察官負責，沒有政治力介入的問題，未來會以團隊辦案方式盡速釐清案情。

擬參選山區立委的簡明廉說，陳明文帶300萬趴趴走，錢從哪裡來？要給社會大眾一個交代。

林國慶、王金山、簡明廉巧遇，互相致意，林國慶說，他不是一定要參選，可以做民調來決定，集合在野力量打破明文規定是大家共同的目標。

(中時 )