國民黨立院黨團總召曾銘宗為解決低薪問題，提案《提高薪資執行特別條例草案》，修法成立青年就業儲蓄帳戶、上市櫃公司設立勞工董事、提高企業加薪誘因，此外，對於低薪企業，不僅會加強勞動檢查，甚至要公布低薪企業負責人之姓名，並要求公開說明，以此警惕。

修法內容指出，為確保勞工權益不打折，上市櫃公司獲利良好者若給予員工過低薪資，勞動主管機關應加強勞動檢查，並定期公布違規名單。並且要公布低薪企業之負責人姓名，針對員工平均薪資低於同業水準之企業，強制公開事業單位名稱及負責人姓名，並要求其公開說明原因，以收警惕之效。

修法也將建立青年就業儲蓄帳戶制度，設置「青年就業儲蓄帳戶」，由青年就業者、雇主及政府共同提撥一定金額存入儲蓄帳戶，需存滿一定年限後始得領出，以提高青年實質所得。且明定獲利良好但基層員工平均薪資低於一定標準之上市櫃公司，應提撥一定金額存入青年就業儲蓄帳戶。

此外，也將規定上市櫃公司得設置勞工董事，得由工會或全體員工推派勞工董事，以提升員工薪資議價能力。公開發行的公司也要訂立利潤分享計畫為使員工合理分享經營成果，有盈餘之公司應公平考量勞工之年資、薪資、職位與績效等因素，會同工會訂立員工獎金或紅利之利潤分享計畫。

這次修法是「蘿蔔與棍子」的做法，除了棍子外，也有提供誘因（蘿蔔），不僅要求政府要帶頭加薪，也會舉辦幸福企業甄選，公開頒獎並優予獎勵，以鼓勵企業主動加薪。為獎勵給予員工加薪，企業為調高基層員工之平均薪資給付水準而增加支出之部分，得限額抵減營利事業所得稅額，以提高企業加薪誘因。

(中時 )