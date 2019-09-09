搶攻淡季旅遊商機，易遊網「99狂歡節」今日10點至9月12日下午5點火熱開跑，活動標榜「不必等補助，直接下殺」，祭出眾多國內外機票、訂房、旅遊、票券當地遊等優惠商品，並將豪氣送出999個行李箱、澳洲來回機票、五星級飯店住宿券等好禮。易遊網強調，暑假過後就要開始畫秋冬旅遊，安排賞楓、滑雪之旅，現在就是搶好康的最佳時機。

易遊網「99狂歡節」旅遊商品全面祭出「有感折扣」，如國外機票「沖繩計畫票4天」，價格直接砍半，含稅只要4,999元起，限量6席，預料是秒殺商品。「東京計畫票5天」則下殺至含稅不到6千元起，限量6席，搶到賺到。若有計劃赴日賞楓，「北海道計畫票6天」賞楓季節期間出發，含稅最低只要6,999元起。此外，酷航日本航點在此次促銷，提供台北飛東京單程2,038元起、台北飛札幌單程2,238元起、高雄飛大阪單程1,738元起(以上皆為未稅票價)，活動期間下單獨家抽台北新加坡雙人來回機票。

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