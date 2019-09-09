兩位近距離跟隨國際原子能總署（IAEA）調查工作的外交界人士表示，原能總署前往以色列總理口中的伊朗德黑蘭「秘密原子倉庫」採集樣本，結果發現鈾的痕跡。

路透社報導，根據這兩位外交界人士說法，原能總署正在調查這些鈾的來源，並要求伊朗解釋，但德黑蘭並未解釋，加劇了華盛頓與德黑蘭之間的緊張關係。

美國先前已對伊朗石油出口施加制裁，伊朗則以違反2015年和列強簽訂的核子協議作為回應。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）一年前在演說中要求原能總署立刻前往伊朗那個祕密地點調查，稱伊朗在該處藏匿了15公斤的不明輻射物質，後已移除。

路透社4月間率先披露，原能總署前往該處採集環境樣本送交分析。

以色列與美國媒體後來報導，分析顯示樣本是輻射物質，與尼坦雅胡一樣語帶模糊。

但上述外交界人士表示，那些微量物質與伊朗正在濃縮的元素相同，也是可用於製造核彈的兩種可裂變元素之一。一位外交人員說，這些鈾尚未高度濃縮，純度還未接近可製造核武的程度。

那位外交官說：「有很多可能的解釋。」但既然伊朗並未提供樣本給原能總署，很難判定這些粒子的來源，也不清楚這是2015年協議前物質或活動的殘留物，或是更近期才遺留。

(中央社)