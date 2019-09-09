擔任保全的陳泳霖，全家人生活貧困，但對兒女的教育絲毫不馬虎，不但讓他們專心讀書、不必打工養家，更跑去豪宅回收場撿被丟掉的參考書，用立可白一個個塗掉答案，給孩子讀書練習。最後也很爭氣的，姊姊考上了政大中文、弟弟苦讀考上建國中學，最後順利錄取台大醫學院。

中央社報導，陳泳霖說，他們一家中低收入戶，妻子是大陸人，缺乏經濟、教育資源，也沒錢讓姐弟倆上補習班，只能靠在豪宅社區當過保全的他，撿那些有錢人家丟掉的國高中參考書，打開來看，常常僅有幾頁有寫過，幾乎全新。

陳泳霖說，他拜託清潔人員若有發現丟棄的參考書就通知他，然後再篩選收集，拿立可白把每一頁、每一個答案、筆跡都塗掉，給孩子們全新的二手參考書，更笑說他家的參考書數量恐怕比別人家多好幾倍了。

一開始，陳泳霖要求姊姊用鉛筆作答，再擦掉給弟弟寫，孩子們也願意比別人多十倍努力苦讀，拿到圓夢獎助學金，分別順利考上政大中文系以及台大醫院。

陳泳霖說，他再窮也不要子女去打工。他寧願當保全日夜輪班，妻子也到鼎泰豐當洗碗工，希望補貼家用栽培子女長大。他笑說，未來也會更努力賺錢來支付子女學習等開支，幫助他們考上研究所或出國深造，再累也願意。

(中時電子報)