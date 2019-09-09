麥維德夫(左)向主審抗議對手動作太慢。（美聯社）

西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)勇奪2019美網冠軍，他贏得不輕鬆，對手麥維德夫(Daniil Medvedev)一路纏鬥到第五盤才倒下。納達爾賽後情緒激動，苦戰之後的他看上去略顯滄桑，而且還差點失去觀眾的支持。

雙方進場時，納達爾獲得巨大歡呼聲，大家最恨的麥維德夫不意外受到噓聲伺候。開賽納達爾連拿兩盤，原本一切順利，第三盤麥維德夫忽然像是喬柯維奇(Novak Djokovic)附體，防守無懈可擊，還能打出很多難以反擊的球。

此時納達爾拖拖拉拉的舊病復發，自己發球慢吞吞不說，對手發球時他也在磨，終於遭到主審警告(超過25秒即違規)。紐約觀眾開始不爽納達爾了，他畢竟不是費德勒(Roger Federer)或小威廉絲(Serena Williams)，立刻噓聲四起，縱容他的主審也一併被噓。加上麥維德夫在第三盤的奮戰不懈，觀眾席開始有人高呼麥維德夫的名字。

結果麥維德夫連奪兩盤，將決賽拖入最高潮，觀眾喜愛這種電影般的戲碼，終於倒過去聲援麥維德夫，把納達爾當敵人了。納達爾的持久戰術奏效，麥維德夫第三盤後體力下滑，只以意志力苦撐，但這位俄羅斯人的英勇善戰令美國觀眾刮目相看。史上除了費德勒和喬柯維奇，只有麥維德夫能在大滿貫決賽把納達爾逼到第五盤。

所幸納達爾獲勝後觀眾仍很高興，其實他們只是渴望一場頂尖對決的網球盛宴，不想看到有人拖延搗亂或輕言放棄。除去納達爾的老毛病，這是一場意外精采的比賽，被球迷形容為「沒有費德勒和喬柯維奇也能值回票價」的大驚喜。

(中時電子報)