國民黨總統參選人韓國瑜昨在二重疏洪道幸福水漾公園舉辦新北造勢晚會，主辦單位也宣佈，現場湧入超過35萬人。對此，前國民黨立委孫大千指出，昨天超過35萬的台灣人民，再一次的展現出屬於庶民的力量。他說這場造勢突顯出六個重要的意義。

孫大千在臉書指出，昨天超過35萬的台灣人民，再一次的展現出屬於庶民的力量。而這一場造勢，突顯出幾個重要的意義。首先，他認為這是一場完全由下而上的庶民自發性動員。庶民夥伴不是「拚場」，而是「拚台灣的驕傲」。二、2020的總統大選，將是一場庶民自決的選戰，他們將用手中的選票來決定自己的命運和未來。三、所有的「黑韓」和「打韓」的政治操作，完全無法動搖庶民夥伴的堅定力挺。

此外，孫大千也提及，毫無疑問的，韓國瑜的民調支持度將會全面觸底反彈。五、國民黨內的「換瑜」傳言，將會徹底銷聲匿跡。六、台灣民主政治史上第一次的草根運動將正式掀開序幕。

網友也表示「人民百姓的覺醒，不是假民調、假新聞可以左右」、「震撼又感動」、「臺灣真的病了！只要去摸黑對手，自己就會當選。只要去摸黑對手，自己就不用提出任何政見。只要去摸黑對手，就可以掩蓋自己執政三年半的無能與失敗」、「韓演說聽了真過癮」、「昨天真的很感動」。

(中時電子報)