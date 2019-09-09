韓國瑜14日台中行程。（摘自林煒杰臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜首場在新北造勢，人數突破35萬人，為韓流再度注入一劑強心劑！打鐵要趁熱，既然新北造勢如此成功，韓國瑜陣營也著手計畫中秋假期來台中的造勢活動。據國民黨相關人員所貼出的行程表，韓國瑜14日將參訪16間宮廟，而台中市長盧秀燕此行會不會現身陪同韓國瑜參訪，備受外界關注。

韓國瑜在昨日的新北大造勢，成功向外界展示韓流依舊席捲全台！而打鐵就要趁熱，新北之後，韓國瑜緊接在14日要參訪台中，此行11小時內，要參訪16間宮廟，最後一站便是前立委顏清標的大甲鎮瀾宮。據悉，此次的安排也跟立委選區緊密結合，16個宮廟分散在8個選區，韓國瑜要發揮母雞帶小機的氣勢，力拚國民黨能8席全上！

當然，外界最關注的是，台中大家長盧秀燕是否會出席這場盛典！到時盧秀燕會全呈陪同還是部分陪同，抑或是和新北市長侯友宜一樣選擇缺席，答案就等盧秀燕從外國參訪後給出答案。

(中時電子報)