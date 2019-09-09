根據美國媒體報導，七六人球星史考特，今天在NFL費城獵鷹主場迎戰華盛頓紅人隊的時候因為身上衣服的顏色問題與球迷互毆，展現出強悍的一面。

上賽季原本效力於快艇的史考特，今年2月在交易截止日前與托必亞斯哈里斯、馬揚諾維奇一起被送到七六人，在費城打了27場比賽，先發3場，場均7.8分、3.8籃板，三分球命中率41.2%，創生涯新高，今年夏天與七六人完成2年980萬美元續約。

史考特今天穿著紅人隊的衣服前往比賽現場，一開始還與獵鷹隊球迷開心合照，沒想到獵鷹隊球迷突然抓住了史考特，緊接著兩人發生肢體衝突，史考特非常兇悍的放倒了那位球迷，雖然不知道衝突原因，但應該是史考特穿著紅人隊球衣到獵鷹隊主場，引起獵鷹隊球迷的不滿情緒。

其實，在史考特還沒前往獵鷹隊的時候就有人在推特上警告他別穿紅人隊的衣服，沒想到史考特還是不聽勸告，導致發生這起衝突事件。

(中時電子報)