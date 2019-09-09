國民黨總統提名人韓國瑜8日在新北市三重水漾公園辦造勢大會，吸引滿場的支持者到場相挺。（本報系記者李俊毅攝）

鐵桿深綠老爸去看韓國瑜！

韓陣營首場造勢昨天在新北市三重水漾公園舉辦，吸引約35萬支持者塞爆會場，一掃近期黑韓陰霾。臉書粉絲頁「藍牙喇叭」版主昨天把鐵桿深綠的80歲老爸，騙去韓國瑜造勢場玩。他表示，老爸本來是忠實英粉，但對民進黨的同婚政策不滿。昨天去看完韓國瑜造勢後，他認為老爸有考慮要投韓國瑜了！

臉書粉絲頁「藍牙喇叭」版主昨天公布一支8分多鐘的影片，他說「深綠老爸八十多歲了，日子無聊，我今天帶他去看韓國瑜！掏掏心，呼吸一下藍色的空氣。」他說老爸本來是忠實的英粉，但對民進黨的同婚政策不太爽。他突發奇想，騙老爸去台北玩，其實是把老爸帶去韓國瑜昨日造勢場。

影片中，他在陽光炙熱的下午先帶老爸去逛國瑜夜市，但到處都擠滿了人，連買西瓜汁都要排隊，看完五花八門的國瑜夜市，因為老爸口渴吵著要休息，他便先帶老爸離開造勢場地，結果沿路到處都是買買的人群，不斷往造勢場湧入，讓版主忍不住嗆「蔡英文妳再黑啊!」

帶著老爸吃完冰、烏龍麵後，版主他們又重新在夜晚回到韓國瑜造勢場，他說網路轉播完全無法感受到現場那震撼山河的音量，橋上橋下都是人海，數十萬人高喊「國瑜、國瑜、韓國瑜」。

影片最後他們搭車回家的路上，版主說，「鐵桿深綠的老爸傻了，但感覺得出來他心情還不錯!」

雖然只是一段平淡紀實的影片，但網友大讚「這是所有上傳影片裡面最感動我的。」版主也回覆「謝謝支持喔！我想我老爸要考慮投韓國瑜了！」

(中時電子報)