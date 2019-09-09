韓國瑜8日在新北市三重舉辦萬人大造勢，但鴻海集團創辦人郭台銘卻在臉書暗酸韓，「拚場不如拚世界冠軍」。讓許多人不能理解。對此，著名藝人、也是資深韓粉的劉家昌，就為韓國瑜打報不平，稱「韓從未對他口出惡言，韓維持領導人的格局」。其他網友則說「感動」、「謝謝劉老師，愛國旗！愛中華民國」。

劉家昌今在臉書PO文表示，「三立、年代，努力辛苦的破壞韓國瑜，以為有效，昨天被韓粉打臉」。一個都沒少，明年111讓三立全台再哭一次。給台灣不正派的媒體再上一課，讓他們真的瞭解「邪不勝正」。

他認為，「從郭台銘出現的一刻，實際上破壞了中華民國的團結。郭派用各種手段打擊韓國瑜，到今天為止韓國瑜從未對郭董口出惡言，維持做領導人的格局。沒尊嚴的商人丟一次臉無所謂，再丟一次算什麼，叫他繼續丟吧」。

劉家昌也呼籲，「這次新北造勢，沒參加的國民黨立委候選人，大家記下來。不要投給這些牆頭草」。他強調，還有4個月，韓粉面對媒體沒話語權，他建議支持者把「國旗」這首歌學會，當面對綠媒和郭粉時，面對著他們眼睛、盯著他們萬人大聲齊唱，「會唱破他們的膽，唱垮邪惡旳政權(??)」。

最後他高呼，「最後關頭我會發動音樂人，上台跟大家和韓國瑜一起合唱，讓『中華民國的國旗』飄在整個世界上」。

網友對此表示，「感動」、「謝謝劉老師，愛國旗！愛中華民國」、「國旗歌好唱又好聽謝謝劉老師」、「聽了好感動，都哭出來了喔！」。

網友在劉家昌臉書留言。(圖/截自 劉家昌臉書)

(中時電子報)