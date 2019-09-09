易遊網「99狂歡節」今日上午10點起開跑，活動至12日下午5點截止，期間祭出眾多限量國內外機票、訂房等優惠商品，包括沖繩機票半價，只要4999元起、滑雪團減免9900元，3萬元就可至日本安比高原滑雪、含泡湯池的礁溪旅館64折，最低只要2999元。

易遊網今日起祭出多項優惠，國外機票部分如沖繩計畫票4天價格砍半，只要4999元起，限量6席；東京計畫票5天下殺含稅6000元有找，限量6席；若想去北海道賞楓，在賞楓期間出發北海道的6天計劃票含稅只要6999元。另外酷航日本航點也有促銷，台北－東京2038元起、台北－札幌2238元起、高雄－大阪1738元起，下單還可抽新加坡雙人來回機票。

秋冬將至，為滿足旅客滑雪的計畫，易遊網也推出多項優惠，如日本東北安比高原滑雪營5天原價含稅43900元，狂歡節大降9999元，只要3萬元出頭就能滑雪，限量10席，還有滑雪教練教學。喜歡賞楓的民眾可鎖定韓國濟州團體4天，每人可減2000元，最低7000元有找；北陸團體5天也將走訪黑部立山賞楓，並入住溫泉飯店，2人成行第二人享9折，最低2萬5000元有找。

搭上觀光局推出的秋冬國旅獎助計畫，易遊網也推出多項飯店住宿優惠，秋冬最適合泡暖湯，台東鹿野鹿鳴溫泉酒店每晚只要3000元有找；房內均有泡湯池的捷絲旅礁溪館下殺64折，最低只要2999元起；擁有200坪遊戲空間，最適合親子旅客的夏都城旅安平館，雙人下殺71折起，每晚只要2199元。

要體驗今年最夯的觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，易遊網也推出限時折扣，包括環島之星的花蓮自駕遊2天含飯店住宿和租車，每人現折900元，只要3350元起、高雄國賓自由行2天每人現折800元，最低3450元起等產品。

易遊網指出，只要在活動期間消費滿3萬元以上，就可獲得行李箱滿額贈禮，限量999個，透過APP下單還可抽澳洲來回機票、南投日月潭涵碧樓酒店雙人住宿券、高雄晶英國際型館雙人住宿券、花蓮秧悅千禧度假酒店雙人住宿券等好禮。

(中時 )