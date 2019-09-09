一名80老翁，為了替老伴買一碗她為愛吃的鴨肉飯當晚餐，騎著機車在市區繞了6個小時，用光了兩桶油仍找不到回家的路，焦急的老伴一度以為丈夫失蹤，還請遠在北部的孩子通報警方協尋，但老翁最後筋疲力竭的到新興分局前金派出所求援，員警聽聞他花了6小時買「愛妻鴨肉飯」簡直不敢置信，於是一路護送老翁回家，老伴見到丈夫安全到家，激動地流淚，也令員警動容。

據了解，新興分局前金分駐所，凌晨時突然出現一名年紀相當大的老翁，走進派出所，備勤員警立刻上前詢問老翁怎麼現在還在外面逛不回家?有何需要幫忙?但老翁說，「我只想休息一下，騎好久的車，騎不動了?」只想借個椅子暫時坐著休息一下。當時老翁還向警方詢問左營區要往哪個方向走，這時員警才懷疑老翁是否迷路。

員警立刻查詢他的機車車號，發現老翁剛剛才被通報失蹤協尋，立刻查詢地址。後來和老翁一聊，竟然發現背後暖心動人的故事。

吳姓老翁向警方表示，他在晚上6點獨自騎乘機車外出，想要前往苓雅區買老伴最喜歡吃的鴨肉飯當晚餐，但是騎車騎一騎卻始終找不到路，所以就一直在市區找鴨肉飯，一直在高雄市區繞了6小時騎到沒油，還去加滿了兩次油，警方聽了簡直不可置信相當震驚。

據了解，吳姓老翁公平日僅和妻子同住，小孩都在北部工作，出門時又忘帶手機，所以他只好四處找路返家。警方研判老翁可能有輕微失智傾向，於是便用巡邏車載著老翁返家，另一名員警則騎著老翁機車一同回去。當老翁出現時，心急的妻子激動地淚流滿面。

老翁的妻子的警方表示，丈夫都是為了幫她買最喜歡的鴨肉飯，才會獨自騎機車外出，想不到卻卻整整6小時沒有消息，讓她急得整晚坐立不安，非常感謝暖警伸援手護送老伴安全返家。

(中時電子報)