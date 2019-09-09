動物園游泳班開課囉！小寶寶努力上課，模樣超可愛！水禽區教室裡開的是游泳訓練課程，報名的學生清一色是今年8月以後陸續出生的大紅鶴寶寶，因為牠們必須趕在夏天結束前學會游泳，瞧牠們一個個努力地想跟上爸媽的神情，是不是很可愛呢？

想要欣賞或紀錄大紅鶴寶寶超級無敵可愛模樣的民眾，請務必把握今夏最後的機會（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

居住在台北市立動物園水禽區的大紅鶴家族，根據保育員這幾年來的觀察，發現平均每兩年就會出現一波嬰兒潮，尤其是今年8月份以來，已陸續順利孵化出9隻小寶寶，大紅鶴島上一時間多了這群Q萌的小傢伙，氣氛顯得熱鬧非凡。

當大紅鶴寶寶成長到可以自行離巢、到處探索的階段，大紅鶴的父母便會開始教導孩子游泳的技巧（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

保育員表示，今年能夠有較高的孵化率，除了日常提供了充足的營養之外，跟在繁殖配對期間，幸運地沒有颱風來攪局，應該也有極大的關係，因為颱風如果狹帶大量水氣，在短時間內大量降雨，將可能使水禽區內的水位上升，水如果淹到巢位，依過去的經驗，通常會影響親鳥孵蛋的意願；另外今年保育員也特地將島上地面的植裁進行修剪，使得適合築巢的面積變大了，或許自然也讓今年大紅鶴的生育率跟著提升。

台北市立動物園水禽區的大紅鶴家族，今年已陸續順利孵化出9隻小寶寶，氣氛顯得熱鬧非凡（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

野生的大紅鶴通常棲息於鹹性潟湖及鹽田一帶，也會出現在內陸的大型鹹性湖泊，另外在西非的沙岸及沙洲有也族群分布。牠們會覓食水生無脊椎動物及水生植物的種子、藻類、矽藻及腐葉等，有時也會藉由吸入泥土來萃取有機物質，因此每一隻大紅鶴都必須具備涃水的本領才得以生存。

瞧大紅鶴寶寶努力地想跟上爸媽的神情，是不是很可愛呢？（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

當大紅鶴寶寶成長到可以自行離巢、到處探索的階段，大紅鶴的父母便會開始教導孩子游泳的技巧。每對大紅鶴爸媽都稱得上是經驗豐富的游泳教練，起初牠們會站在岸邊較淺的地方，引導孩子下水，然後在淺灘處耐心地等候寶寶適應，並自行體會、領悟滑水的感覺，其實每隻大紅鶴寶寶，生來幾乎都是游泳的高手，通常不一會兒的功夫，牠們就可以跟上爸爸媽媽的速度，一起在水面上自在悠游。

大紅鶴的寶寶成長速度飛快，這期間限定的游泳訓練班將隨著秋天的腳步接近而畫下句點，台北市立動物園提醒想要欣賞或紀錄大紅鶴寶寶們學習遊泳階段，超級無敵可愛模樣的民眾，請務必把握今夏最後的機會，錯過就只能再等兩年了。

颱風若使水禽區內的水位上升，水如果淹到巢位，依過去的經驗，通常會影響親鳥孵蛋的意願（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)