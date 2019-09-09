南韓現代集團旗下物流公司現代格羅唯視的Golden Ray號汽車運輸船8日凌晨（當地時間）在美國東部海域傾覆，當時船上有24人，其中20人獲救，另外4名韓籍船員則下落不明。

南韓聯合新聞通訊社指出，根據現代格羅唯視和外媒消息，Golden Ray號當天約凌晨1時40分在美國喬治亞州布朗斯維克港航行中，發生側翻。

美國海岸防衛隊發布的新聞稿指出，當天凌晨2時許收到Golden Ray號翻船通知後，緊急派員展開救援行動。

根據船舶資料庫Vessel Finder指出，Golden Ray號原先計劃從布朗斯維克港啟航，9日晚間7時抵達巴爾的摩港。7萬1178噸級的Golden Ray號建於2017年，為馬紹爾群島船籍，船全長199.9米，寬35.4米，可載運約7400輛汽車，發生事故時載有約4000輛汽車。

南韓外交部緊急派出駐亞特蘭大總領事館人員趕赴現場，並會同海洋水產部等有關部門配合搜救，瞭解原委，並向南韓公民提供協助。

獲救的船員包括6名南韓人、13名菲律賓人和1名美國人，在輪機艙內的4名南韓人則尚未找到。美國海岸防衛隊表示，船體仍繼續傾斜，搜救人員難以進入起火的機房。

(中央社)