上月28日台鐵屏東佳冬站因號誌故障，險釀自強號追撞區間車事故，運安會指出，上周五接獲通報後，已認定本案為重大鐵道事故，將指定主任調查官及成立專案調查小組進行事故調查，相關資料將待事實資料報告後再公布。

8月28日台鐵佳冬站號誌故障，編號333次自強號列車要進佳冬站時，全線綠燈，進到站內才發現前方有一區間車（編號3501次）停靠，幸好駕駛員緊急煞車而未撞上。

台鐵局表示，號誌故障原因係因當天凌晨鐵道局施工，測試完成後，施工人員未將電纜結線回復正確位置，以致軌道偵測系統未接收到軌道還有一列車占用訊息所致。台鐵局已於9月3日邀集鐵道局檢討事故原因、擬定改善對策、並要求務必依標準作業程序施工。

國家運輸安全調查委員會發布重大鐵道事故初報，運安會指出，6日接獲台鐵局事故通報後，依運輸事故調查法，認定本案屬重大鐵道事故，並指定主任調查官及成立專案調查小組進行事故調查。有關該事故相關事實資料，於完成事實資料報告後再行公布，調查程序與方法都會依照飛航安全事故調查標準規範辦理。

(中時 )