老翁中風暈菜園警發現急救援。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名70歲葉姓老翁，9日上午疑因身體不適導致輕微中風，在巡視菜園時暈倒在菜園邊，恰好老翁被路過的建安派出所警員黎秉睿、簡旭佑及張政華發現，緊急叫救護車將人送醫急救並無大礙，把老翁從鬼門關前拉了回來。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，9日上午8時許，警員黎秉睿、簡旭佑及張政華巡邏行經平鎮區龍祥路一處產業道路旁時，發現有個老翁倒在仰躺在菜園邊，警方以為老翁剛務完農正在休息，但老翁仰躺的位址及身旁橫倒的機車，讓巡邏員警感到有異，立即停車上前查看。

經警方查看後發現，倒在菜園邊的是一名70歲的葉姓老翁，員警發現老翁左半身及顏面疑似輕微中風，倒在地上不停發抖，員警除了不斷呼喚老翁外，並急召救護車前來協助送醫。

葉姓老翁經過醫院緊急治療後，慢慢回復意識，老翁除了向警方表示感謝外，並說清晨依慣例到自己的菜園去施肥及採收青菜，但一下子就發現身體左邊怪怪的，就當想回家時，突然間就沒有了知覺昏倒，還好建安派出所巡警在菜園邊發現自己，不然後果自己也不敢想像。

(中時 )