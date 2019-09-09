29歲的排灣族青年林瑞詳，受到展望會即時援助，讓他順利從大學畢業，現在成為屏東長榮百合國小老師還帶領台灣世界展望會成立的「台灣兒童合唱團」，希望讓他們的聲音被更多人聽見。（林良齊攝）

「展望會就像是太陽一樣」，29歲的排灣族青年林瑞詳小時候父母分居，父親在某次的工作中去世，母親則用月薪約2萬元的照護工作拉拔家中3位孩子長大，所幸展望會即時援助，讓他順利從大學畢業，現在成為屏東長榮百合國小老師還帶領台灣世界展望會成立的「台灣兒童合唱團」，希望讓他們的聲音被更多人聽見。

展望會日前邀請台灣兒童合唱團禮納里團隊北上錄製專輯，團員多半為弱勢兒童，連帶領團員的老師林瑞詳小時候也時受展望會幫助的孩子。此次專輯中還收錄林瑞詳寫的「太陽的守護」，他說，太陽是排灣族的守護神，而展望會小時候的協助就跟太陽一樣，也紀念兒童權利公約30年。

林瑞祥回憶，小時候的家中經濟狀況不太好，爸爸在台中擔任臨時工，一次工作時意外身故，僅靠媽媽從事2萬多的看護工作，還好有展望會的協助，雖然辛苦但至少還過的去。雖然大學就讀體育相關科系，但畢業後仍回到小時候最愛的「音樂」，曾經擔任過駐唱、組樂團等。

至於為何會進到學校帶領合唱團，林瑞祥說，都是機緣巧合，原本長榮百合國小要找體育代理教師，進到學校後恰巧帶領合唱團的老師離開，學校聽說他在玩音樂，便請他帶領合唱團，目前除了擔任合唱團音樂老師外，他也是學校的體育老師；但樂團與合唱團領域相差甚大，他坦言，一開始有點抗拒，擔心誤人子弟，但自己漸漸學習鄰近合唱團的學習模式，漸漸也帶出一點心得。

帶領合唱團3年多以來，林瑞詳表示，曾有學生在畢業後找他「老師，我好想練合唱」，透過唱歌讓小朋友幫助排解生活的煩惱，因此，他目前也考上屏東大學教育研究所，未來期待修習教育學程、成為正式教師。

參與合唱團的小夏（化名）出生後不久，媽媽就將她託給外公外婆撫養，兩老靠著老農津貼和水電零工的微薄收入，盡心盡力照顧她。這次參與專輯錄製，小夏擔任「太陽的守護」獨唱之一，她期待，讓其他需要幫助的小朋友聽見我們的歌聲，感受到愛和溫暖。

台灣世界展望會邀請各界支持台灣兒童合唱團‧兒童文化隊的培訓，使更多孩子有機會在音樂學習之中發展才能、拓展視野、開展生命；或是資助兒童、義購將於11月發行的台灣兒童合唱團2019年度專輯。愛心專線：02-2175-1995。

(中時 )