國民黨總統參選人韓國瑜，8日在新北市三重造勢，吸引35萬韓粉前往力挺，不過前總統馬英九致詞時，韓國瑜剛好進場，當下馬英九表示還沒講完，仍被提前中斷，對此名嘴羅友志點出造勢場合，往往只有一個人是主角，這應該是選舉過的人都知道的規矩。

對於新聞報導「馬英九被韓粉噓下台」，名嘴羅友志分析其中關聯，他點出造勢場合只有一個人「最重要」，這是選舉過的人都知道的規矩，但總有人不懂察言觀色，覺得「這時候，我很重要」，此外候選人在選舉場遲到是正常不過的事，通常在現場參與等待的人，看到主角一臉抱歉趕到，總會道賀人氣很旺，跑攤不給走」，若每場都準時到，心裡才會覺得奇怪：「你都不忙嗎」？並強調：「這是體諒，也是正常支持的心態」。

羅友志臉書全文。（圖／羅友志臉書）

對此網友也紛紛發表言論：「誰的場子誰就重要，道理很簡單啊」、「上去是要暖場，不是讓你幫場子弄冷、「馬總統的政績我們都明瞭，但我們要的是下一代的希望」。

(中時電子報)