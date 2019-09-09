大腸癌連續多年盤踞國人十大癌症之首，大腸癌早期常無症狀，但等到出現腹痛、血便才發現，通常都為時已晚。醫師表示，10個大腸癌患者中，有4至6個都有大腸息肉，數量比想像中還多，若沒有及早處理掉，很容易會變成大腸癌！

大腸息肉是指所有向腸腔突出贅生物的總稱，大部分的大腸直腸癌都是經由息肉衍生，到底為什麼會有大腸息肉？《良醫健康網》報導，台南胃腸肝膽科成美診所院長陳炳諴指出，下列3種人最容易長息肉。

1. 家族遺傳

因為基因是遺傳來的，如果有家族病史，傳給下一代的機率自然較多。

2. 慢性大腸發炎

發炎物質容易影響基因複製及器官功能。

3. 肥胖和缺乏運動

因為代謝症候群體內通常都有慢性發炎現象，研究發現，肥胖和缺乏運動的人，得到大腸息肉的比例也較高。

陳炳諴解釋，大腸息肉就像皮膚上長出的痣或凸出的小肉塊，若這些東西長在大腸黏膜，黏膜組織會不斷地被破壞，但只要早期發現，其實99%都可以處理。想知道自己有沒有長息肉，除了照大腸鏡，糞便潛血檢查可以做為初步篩檢，若沒有強烈的危險因子、也沒有大腸癌症狀，是不錯的選擇；但提醒50歲以上、有大腸腺瘤病史，或有潰瘍性大腸炎、克隆氏症，或糞便潛血呈陽性的人，都是大腸癌高風險族群，一定要定期做大腸鏡檢查。

(中時電子報)