近日網路掀起一波娶外配的討論潮，有網友提問「花錢娶越南女生的人腦袋在想什麼？」，鄉民回應「越南妹膚白奶大」、「台女現實台女愛帥哥台女愛錢」等，引出一名自稱「越女數據庫至少7位」的台男，發表近2千字長文「糾正」眾多網友對越南妹的「想像」。

網友kurtis0359 (金排球)表示，去年因工作的關係，頻繁的出差越南(北越)，總計在越南待了半年以上的時間，期間也交了一位越南女朋友。針對與越女自由戀愛這塊，他從錢的問題、語言問題、歧視問題等6點，提出自己的觀察。

其中，他特別「糾正」台男幾個刻板映象。例：越女奶大皮膚白？kurtis0359說北越皮膚白一點，奶很多都是水餃墊，不要想得太美好。不過他指出越女的皮膚很滑、痘痘少，滑到會以為是假的，他的越女數據庫至少7位，皮膚膚質都很好。

此外，越南人普遍矮，而且身材保持很好？kurtis0359證實，「小隻馬很多」。他說很少看到越南人是胖子，越女很多40歲以上，還可以穿奧黛(越南旗袍)，身材保持的很誇張，這是加分項。而他的女友152公分41公斤，就是鄉民口中的小隻馬。

最後，他更嚴正說明，「越南是父權社會不是母系社會，母你個雞X社會。」

(中時電子報)