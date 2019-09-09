因為薪資談不攏，上千位英國航空（British Airways）機師當地時間9日凌晨開始連續罷工兩天，當地上千航班因此取消，數十萬旅客行程受影響。

因為與資方薪水談不攏，約4,000名英國航空機師當地時間9日凌晨起展開為期2天的罷工行動，預計1,600個航班被迫取消，近30萬名旅客行程受到影響，媒體形容，這將是英國航空有史以來遭遇的最大罷工行動。

綜合英國廣播公司（BBC）、路透社、《太陽報》（The Sun）報導，約4,000位英國航空機師今天起展開罷工，罷工將延續至明日，除了9、10日，據悉部分周日航班已經受到影響，另外周三也有數十個班次將被取消，累計下來英國當地有近1,600個航班將停飛，近30萬名旅客行程被迫更動，報導說，這是英航首次遇上機師罷工，同時也是該航空有史以來遭遇的最大罷工行動。

這起英航機師大罷工起源於機師不滿加薪幅度不夠，他們拒絕了英航7月時提出的3年加薪11.5%的加薪方案，代表勞方的「英國民航駕駛員協會」（British Airline Pilots' Association，BALPA）指出，英國航空機師近幾年體恤公司艱困，和其他航空機師相比，薪資水準已經比較低，隨著集團財務狀況改善，母公司國際航空集團（International Airlines Group，IAG）去年獲利成長9%，現在機師應該一起分享更多利潤。

不過英航駁斥，稱旗下機師領的薪水堪稱「世界級」水準，公司相信所提供的待遇相當「公平且慷慨」，還說旗下空服員工會、地勤工會、工程師工會都已接受新的加薪方案，這樣的幅度對機師來說應該也已足夠才對，他們說在這個方案下，包含津貼在內，3年後部分機師每年甚至可多領20萬英鎊（約新台幣767萬元）。

雙方針對薪資喬不攏，7月來持續談判，8月確定今、明兩日展開罷工，因應罷工，2周前英國航空已通知旅客重新購票，不過通知程序出現錯誤，導致部分航班不受影響的旅客也重新購票，英航旅客服務系統因此陷入混亂。

目前勞資雙方都釋出希望繼續談判的訊息，不過BALPA也已放話，如果未來幾周雙方仍無法達成協議，機師將在本月27日再次罷工。

連兩日罷工，預計英航每日將損失4,000萬英鎊（約新台幣15.34億元）。

(中時電子報)