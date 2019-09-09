這週就是三天中秋連假了！除在家裡吃月餅不妨來台南走走吧！安平運河遊船、關子嶺泡湯、遊古蹟玩推理，台劇《俗女養成記》人氣紅不讓，很多景點都在台南拍，府城美味小吃、自然美景、文青景點等著你喔！

虎頭埤湖景。（圖取自台南旅遊網）

團圓賞月點推薦：台南觀旅局推薦充滿秋節氛圍的「水影映月」及「浪漫邀月」兩類最Special的私房賞月景點。其中有「虎埤泛月」美稱的虎頭埤風景區、葫蘆埤自然公園及尖山埤江南渡假村等，湖面如鏡成雙影，充滿文藝氛圍。安平運河遊船兼賞月也是。此外，還有浪漫賞月、喝咖啡、泡湯的關仔嶺溫泉風景區、175東山咖啡公路沿途園區，及文藝漫步的台南都會公園、台南藝術大學，還有楠西梅嶺、左鎮觀日平台、北門井仔腳鹽田等都是台南賞月觀星的好去處，誠摯歡迎大家相揪台南賞月趣，共度團圓佳節。

關子嶺桶仔雞料理。（圖取自台南旅遊網）

泡湯吃美食：在這秋高氣爽微微涼意的時節，最適合在暖暖的溫泉中沉澱，不妨上山走訪一趟關子嶺，找處溫泉旅館湯屋休憩，消弭平日上班疲憊，同時增進情感的溫度，泡泥湯你儂我儂！此外，一年一度的「關子嶺溫泉美食節」即將於9月21日盛大開跑，現場安排太鼓、音樂、火舞等表演團隊閃耀關嶺，齊聚夜巡，打造熱鬧的開幕祭典！一系列精彩主題活動將持續至10月20日，大成殿均有安排假日市集及浴衣體驗活動。

2019芒果實境遊戲。（圖取自台南旅遊網）

實境遊戲冒險：想要另類挑戰自己解謎能力的朋友，可試試台南新玩法「2019台南主題實境遊戲《聖爵契約：府城篇》」，以時下最流行的推理解謎遊戲，結合在地知名圖文作家「四小折」作為遊戲主角，走訪包含成大光復校區、消防史料館、台灣文學館、林百貨、司法博物館、藍晒圖文創園區、大魚的祝福等文化或藝文景點，一邊尋找解題線索，同時也能仔細觀察並認識相關歷史文化，是一個需要動腦及走訪景點解密的遊戲。遊戲期間將持續至9月16日，只要憑著道具包自由行挑戰，9月20日將會進行抽獎。

菁寮老街。（圖取自台南旅遊網）

追夯劇踩點趣：台劇《俗女養成記》播映以來回響熱烈，劇中古早風光百分百都在台南拍攝！劇中場景包括後壁區樹人國小、菁寮老街、魚寮靈殿宮、三一宅藝空間，白河區的玉豐綠色隧道和竹門里公車站，還有172市道、安平港等。此外，女主角陳嘉玲住家也大有來頭，是鼎鼎有名台南市市定古蹟「金德興藥舖」。除了必訪金德興藥舖，還可至鄰近墨林文物館參觀，肚子餓了在「稻稻來」享用米食料理！歡迎各地朋友來到後壁、鹽水、新營等地區走訪劇中場景，來個「俗女一日遊」。

嫁妝街牛車體驗活動。（圖取自台南旅遊網）

建議賞月景點：

水影映月：安平運河遊船、虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園、尖山埤江南渡假村、鹽水月津港、南科迎曦湖、新營天鵝湖、烏山頭水庫、林默娘公園、黃金海岸、觀夕平台等。

浪漫邀月：台南藝術大學、台南都會公園、175東山咖啡園區、關子嶺溫泉風景區、走馬瀨農場、仙湖農場、大坑休閒農場、玄空法寺、永興吊橋、井仔腳鹽田、楠西梅嶺、左鎮觀日平台等。

(中時電子報)