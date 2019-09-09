澄清醫院中港院區神經內科主治醫師鄧浩文指出，經腦部核磁共振檢查後，發現在右側的腦幹與小腦交界以及腦室周遭有多處疑似去髓鞘病灶的卵圓形斑塊。（澄清醫院提供／台中馮惠宜傳真）

面癱、臉麻可不能輕忽，一位17歲少女一年前只是臉部麻木症狀幾周後總可以慢慢恢復，今年七月間先感覺嘴角周遭麻麻，幾天內演變成整個右臉感覺麻木，四天後竟出現暈眩、走路不穩情形，就醫經腦部核磁共振檢查，確診是罹患多發性硬化症的罕見腦部疾病，這是造成年輕人失能的主要疾病之一。

澄清醫院中港院區神經內科主治醫師鄧浩文指出，從該少女描述的症狀，就讓他高度懷疑是腦部，尤其腦幹部位的病變，在沒有三高與抽菸的年輕人出現這種類似中風的局部神經症狀，經常非單純疾病。經腦部核磁共振檢查後，發現在右側的腦幹與小腦交界以及腦室周遭有多處疑似去髓鞘病灶的卵圓形斑塊，經過其他檢查，包括腦脊髓液檢查排除其他疾病後，確診是罹患多發性硬化症。目前該疾病全台灣的確診病例僅有約一千多例，因此被列為罕見疾病。

鄧浩文說，多發性硬化症是一種發生在中樞神經系統(腦部與脊髓)的慢性自體免疫疾病，但其病程大部分是以間斷式的發作為主；隨著反覆發作以及腦部病灶的累積，進而導致患者失能的風險增加。致病的原因尚未完全明瞭，但目前的證據顯示其發病是來自於患者腦神經纖維表面覆蓋的一層叫做神經髓鞘的物質(可以把它想成電線的外皮，保護裡面導電的電線)，被自己身體所製造的抗體攻擊，而在腦部形成一處或多處的發炎反應與疤痕(亦稱為硬化或斑塊)所導致。發現的病例以年輕人居多，且女性多於男性。

鄧浩文指出，多發性硬化症的症狀，因腦部病變的位置不同及所影響的神經組織，患者可能出現視力受損(視神經病變)、下肢無力、平衡失調、行動不穩、麻木、語言障礙、暈眩、大小便機能失調等症狀。這些症狀因人而異，嚴重程度也不盡相同，如果未接受治療，病情會一再復發，嚴重時會導致失能。

多發性硬化症雖然尚未有可以根治的療法，但在其急症發作時可以給予短期高劑量皮質類固醇治療以加速緩解臨床症狀；當病情穩定後，可長期接受免疫調節解藥物治療，以改變病程並降低復發的頻率與未來失能的風險。目前該少女的病情已獲得很好的控制，但仍需持續接受藥物的治療。

(中時 )