羅東博愛醫院執行長許子文昨天在院內環境檢查，但遭控他翻閱會議室櫃子、冰箱，並將護理人員水壺等物品丟在地上，消息在網路上散播後引起護理界譁然，院方今天（9日）代發許子文聲明，回應造成醫護同仁感受不佳，會再調整溝通方式加以改進。

有民眾在網路中指出，護理人員常忙得沒飯吃，作為休息、吃飯的會議室櫃子放有泡麵、餅乾等，在沒時間吃飯時藉此果腹，但8日一早醫院執行長巡查，將護理人員貼有姓名的水壺等物扔在地上。

「主管會做出如此激烈的舉動，病人及家屬歷歷在目，前腳主管巡視丟東西到地板上，後腳護理同仁及清潔阿姨收拾殘局，試想誰的心情會好過？」貼文者控訴，有時上班忙得連飯都沒得吃，難道喝水的權利都沒有？

貼文還附上照片，並被網友轉傳到臉書、PTT，有網友批說「太扯了吧，也不用那麼偏激吧」、「沒想到連最重要的護理人員都照顧不了」。

羅東博愛醫院代發執行長許子文聲明，聲明內容如下：

羅東博愛醫院肩負著宜蘭鄉親的健康、急救和重症醫療重任，每天自我提升品質和標準是我們的責任。也因為是醫院，我對於環境的整潔和衛生格外重視用心。

這次的檢視以公共環境為主軸，為避免影響在崗位上的醫護人員，我先要求現場人員淨空，再逐一清理。但在過程中造成醫護同仁的感受不佳，我會再調整溝通方式，加以改進。

對於員工的健康，我向來擺在前面；對於環境的衛生，我仍會堅守標準。

羅東博愛醫院由1600餘名員工所組成，每個醫護同仁我都視為珍貴的夥伴，未來醫院會持續精進。造成外界的關注和議論，實非我的本意，謝謝各位的意見和關心。

(中時 )